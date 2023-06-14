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​Региональные субсидии помогут тюменским предпринимателям в модернизации производства

Бизнесу Тюменской области выделят 50 млн рублей на модернизацию производства

​Региональные субсидии помогут тюменским предпринимателям в модернизации производства
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области предусмотрены субсидии для предпринимателей, проводящих модернизацию производства. Возмещение части затрат на приобретение оборудования в лизинг входит в число наиболее востребованных и эффективных мер поддержки от региональных властей.

На эти цели в 2023 году из областного бюджета планируется выделить 50 млн рублей. Заявки на получение господдержки для модернизации производства в Тюменской области подали 37 предприятий малого и среднего бизнеса, сообщает региональное инвестиционное агентство.

Директор регионального департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Антон Машуков рассказал, что этом году предприниматели активнее подают заявки на получение господдержки.

«Изменились и приоритеты, на которое они хотят субсидировать. Если ранее большую долю в общем перечне занимали медицинская техника, оснащение для пекарен, лазерные станки, то сейчас видим у бизнеса много закупленных устройств для дерево- и металлообработки, выпуска мебели, развития ИТ-направления», – отметил Антон Машуков.

До 9 июня принимаются документы для возмещения первого взноса по договорам лизинга оборудования. Предприятия малого и среднего бизнеса могут подать заявку через МФЦ или непосредственно в областной департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Также в областном бюджете на 2023 год запланировано 100 миллионов рублей в качестве поддержки на возмещение части затрат для приобретения оборудования в лизинг для промышленных предприятий.

По словам губернатора Александра Моора, концепция господдержки бизнеса в Тюменской области строится в первую очередь на запросах предпринимателей.


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14 июня в 12:25, просмотров: 360, комментариев: 0
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