В Тюменской области запустили медицинский проект для спортсменов

Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал областной экспериментальный проект «Здоровое сердце спортсмена». Проект предполагает проведение функциональной диагностики и заботится о сохранении здоровья сердечно-сосудистой системы юных спортсменов, которые с раннего возраста испытывают серьезные физические нагрузки.

В департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области прошло установочное совещание, посвященное открытию межведомственного проекта, который, по словам губернатора, является результатом кооперации спортсменов, тренеров, медиков, спортивных менеджеров, ученых ТюмГУ и ТюмГМУ. На совещании был подписан трехсторонний договор между тюменскими университетами и департаментом физической культуры и спорта.

Директор департамента Евгений Хромин рассказал: «Функциональная диагностика и осмотр кардиолога членов юношеских сборных команд Тюменской области будут проходить два раза в год, помогут определить состояние сердечно-сосудистой системы и, если потребуется, внести коррекцию в дозирование физической нагрузки юных спортсменов».

Пока проект «Здоровое сердце спортсмена» запускается в экспериментальном режиме, но в ближайшем будущем станет полноценной программой, уверен глава региона. 87 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Тюменского района до конца года дважды пойдут обследование.

«Новый проект поможет тем, кто решил посвятить жизнь спорту высших достижений», – считает Александр Моор.