В Тюменской области запустили медицинский проект для спортсменов

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1684506084"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941987"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=7rFhkdnKzRhEys8KLJNpY8rIhMeL29wpkHNKEoF5HTu6MEZJDqCtMusov+ZKFtUT84yjVPTMb7V/ZZek6Qgoy5va+ugveud4y1S3w0lpYLihk6jPjwpkTlpHuQkXLvw7T0B6p65p8KSBVVnoiVS2sroyY52OzC+SeZw4vogLg4E="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=7rFhkdnKzRhEys8KLJNpY8rIhMeL29wpkHNKEoF5HTu6MEZJDqCtMusov+ZKFtUT84yjVPTMb7V/ZZek6Qgoy5va+ugveud4y1S3w0lpYLihk6jPjwpkTlpHuQkXLvw7T0B6p65p8KSBVVnoiVS2sroyY52OzC+SeZw4vogLg4E="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "119"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "46"
      ["name"]=>
      string(62) "Культурное сотрудничество (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "feeb46b72549025df20916ea25222d20.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(49) "Культурное сотрудничество"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-05-19 19:21:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:47"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "119"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1684506045"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941986"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=0UIISDF3r/sZF6ZaOcBhLfjJM7s41bI9BnXF7hV47xUCFwLe4IRaQkMriOYW6bAvfIR4hCkcB++tU6I/Dm7T08Pxm5E7kXNqB9F6cq3YKFHEGuh6sAvuKzb30s2W2+dChj9TteSAaxZsyr5QtYJI2ob3kal74JkF0944vtsB6QM="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=0UIISDF3r/sZF6ZaOcBhLfjJM7s41bI9BnXF7hV47xUCFwLe4IRaQkMriOYW6bAvfIR4hCkcB++tU6I/Dm7T08Pxm5E7kXNqB9F6cq3YKFHEGuh6sAvuKzb30s2W2+dChj9TteSAaxZsyr5QtYJI2ob3kal74JkF0944vtsB6QM="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "120"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "46"
      ["name"]=>
      string(60) "Культурное сотрудничество (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "404efffc4e2f837aac065b23c9332c9c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(49) "Культурное сотрудничество"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-05-19 19:20:45"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "120"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1684506084"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941987"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=7rFhkdnKzRhEys8KLJNpY8rIhMeL29wpkHNKEoF5HTu6MEZJDqCtMusov+ZKFtUT84yjVPTMb7V/ZZek6Qgoy5va+ugveud4y1S3w0lpYLihk6jPjwpkTlpHuQkXLvw7T0B6p65p8KSBVVnoiVS2sroyY52OzC+SeZw4vogLg4E="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=7rFhkdnKzRhEys8KLJNpY8rIhMeL29wpkHNKEoF5HTu6MEZJDqCtMusov+ZKFtUT84yjVPTMb7V/ZZek6Qgoy5va+ugveud4y1S3w0lpYLihk6jPjwpkTlpHuQkXLvw7T0B6p65p8KSBVVnoiVS2sroyY52OzC+SeZw4vogLg4E="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "119"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "46"
      ["name"]=>
      string(62) "Культурное сотрудничество (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "feeb46b72549025df20916ea25222d20.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(49) "Культурное сотрудничество"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-05-19 19:21:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:47"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "119"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1684506045"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941986"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=0UIISDF3r/sZF6ZaOcBhLfjJM7s41bI9BnXF7hV47xUCFwLe4IRaQkMriOYW6bAvfIR4hCkcB++tU6I/Dm7T08Pxm5E7kXNqB9F6cq3YKFHEGuh6sAvuKzb30s2W2+dChj9TteSAaxZsyr5QtYJI2ob3kal74JkF0944vtsB6QM="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=0UIISDF3r/sZF6ZaOcBhLfjJM7s41bI9BnXF7hV47xUCFwLe4IRaQkMriOYW6bAvfIR4hCkcB++tU6I/Dm7T08Pxm5E7kXNqB9F6cq3YKFHEGuh6sAvuKzb30s2W2+dChj9TteSAaxZsyr5QtYJI2ob3kal74JkF0944vtsB6QM="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "120"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "46"
      ["name"]=>
      string(60) "Культурное сотрудничество (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "404efffc4e2f837aac065b23c9332c9c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(49) "Культурное сотрудничество"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-05-19 19:20:45"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "120"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru
реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  82,0930   EUR  88,0379  

Новости

Больше новостей
Достаточно ли в России праздничных нерабочих дней?
Комментировать
0
Где вы проведете 12 июня?
Комментировать
0
Следует ли избавить улицы Сургута от киосков?
Комментировать
0
Вы будете купаться в сургутских водоемах этим летом?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Тюменской области стартовал проект «Здоровое сердце спортсмена»

В Тюменской области запустили медицинский проект для спортсменов

​В Тюменской области стартовал проект «Здоровое сердце спортсмена»
Фото: vk.com/aleksandr__moor

Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал областной экспериментальный проект «Здоровое сердце спортсмена». Проект предполагает проведение функциональной диагностики и заботится о сохранении здоровья сердечно-сосудистой системы юных спортсменов, которые с раннего возраста испытывают серьезные физические нагрузки.

В департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области прошло установочное совещание, посвященное открытию межведомственного проекта, который, по словам губернатора, является результатом кооперации спортсменов, тренеров, медиков, спортивных менеджеров, ученых ТюмГУ и ТюмГМУ. На совещании был подписан трехсторонний договор между тюменскими университетами и департаментом физической культуры и спорта.

Директор департамента Евгений Хромин рассказал: «Функциональная диагностика и осмотр кардиолога членов юношеских сборных команд Тюменской области будут проходить два раза в год, помогут определить состояние сердечно-сосудистой системы и, если потребуется, внести коррекцию в дозирование физической нагрузки юных спортсменов».

Пока проект «Здоровое сердце спортсмена» запускается в экспериментальном режиме, но в ближайшем будущем станет полноценной программой, уверен глава региона. 87 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Тюменского района до конца года дважды пойдут обследование.

«Новый проект поможет тем, кто решил посвятить жизнь спорту высших достижений», – считает Александр Моор.


нравится (0) не нравится (0)
08 июня в 22:26, просмотров: 137, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#374 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1686203675"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941983"
    ["follow_link"]=>
    string(275) "/adv_follow/hash?q=srtyzXofxKtXocUNdDo1scyfrEBaa9oJNUFaovKtnxND54OYAuYvgkXV9BcZlGyoUkTeh1IPplKhwkAA/+XdY4pZTAD1s/oUx9QceYtSROFJYealDApp6L2kahH+H0eojb0F10Kd6H3rhTtRHsQn2dZ1HwmF3CpktegCw3sE/3eIUjDrneWnNxc+U9BbX97fx1rEwzU1cKLtt2pc1Mj7PqUJYTL1mYwOipSEEdjaH7yucQW5hZ3ePp+wKm+Gn6gB"
    ["view_link"]=>
    string(273) "/adv_view/hash?q=srtyzXofxKtXocUNdDo1scyfrEBaa9oJNUFaovKtnxND54OYAuYvgkXV9BcZlGyoUkTeh1IPplKhwkAA/+XdY4pZTAD1s/oUx9QceYtSROFJYealDApp6L2kahH+H0eojb0F10Kd6H3rhTtRHsQn2dZ1HwmF3CpktegCw3sE/3eIUjDrneWnNxc+U9BbX97fx1rEwzU1cKLtt2pc1Mj7PqUJYTL1mYwOipSEEdjaH7yucQW5hZ3ePp+wKm+Gn6gB"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "116"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "45"
      ["name"]=>
      string(25) "Нажда (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(125) "https://monadja.ru/plasticheskaya-khirurgiya/plastika-grudi/aktsiya-mammoplastika-implantatsiya-pod-klyuch-vsego-190-tys-rub/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ec95ece0c61c60f2e372af053b075d6e.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-08 10:54:35"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "116"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#330 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(0) {
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#374 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1686203675"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941983"
    ["follow_link"]=>
    string(275) "/adv_follow/hash?q=srtyzXofxKtXocUNdDo1scyfrEBaa9oJNUFaovKtnxND54OYAuYvgkXV9BcZlGyoUkTeh1IPplKhwkAA/+XdY4pZTAD1s/oUx9QceYtSROFJYealDApp6L2kahH+H0eojb0F10Kd6H3rhTtRHsQn2dZ1HwmF3CpktegCw3sE/3eIUjDrneWnNxc+U9BbX97fx1rEwzU1cKLtt2pc1Mj7PqUJYTL1mYwOipSEEdjaH7yucQW5hZ3ePp+wKm+Gn6gB"
    ["view_link"]=>
    string(273) "/adv_view/hash?q=srtyzXofxKtXocUNdDo1scyfrEBaa9oJNUFaovKtnxND54OYAuYvgkXV9BcZlGyoUkTeh1IPplKhwkAA/+XdY4pZTAD1s/oUx9QceYtSROFJYealDApp6L2kahH+H0eojb0F10Kd6H3rhTtRHsQn2dZ1HwmF3CpktegCw3sE/3eIUjDrneWnNxc+U9BbX97fx1rEwzU1cKLtt2pc1Mj7PqUJYTL1mYwOipSEEdjaH7yucQW5hZ3ePp+wKm+Gn6gB"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "116"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "45"
      ["name"]=>
      string(25) "Нажда (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(125) "https://monadja.ru/plasticheskaya-khirurgiya/plastika-grudi/aktsiya-mammoplastika-implantatsiya-pod-klyuch-vsego-190-tys-rub/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ec95ece0c61c60f2e372af053b075d6e.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-08 10:54:35"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "116"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#330 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#371 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Годы тягот и лишений 1028
  2. Буйный ветер прогулялся по набережной Нижневартовска ночью 492
  3. ​Только 8 из 69 водоемов ХМАО признали пригодными для отдыха 482
  4. В Сургуте появятся новые цветники и топиарная фигура 445
  5. Пятеро мужчин спасли людей из горящего дома в Сургуте 444
  6. Восьмиклассник из Нефтеюганска вытащил из ледяной реки трехлетнего малыша: ребенка искали всем селом 430
  7. Часть маршрутов общественного транспорта в Сургуте не соответствует стандартам безопасности для детей 410
  8. Два югорчанина скончались из-за ДТП за минувшие сутки 390
  9. ​Выдавливать киоски с муниципальной земли и дворов бессмысленно – они переместятся к торговым центрам. Решать проблему нужно комплексно 373
  10. Третий этап преображения тепломагистрали стартовал в Сургуте 359
  1. ​В Сургуте поймали хулиганов, напавших на дорожных рабочих 2470
  2. ​В мэрии Сургута прокомментировали информацию об отказах в вылете детям на отдых 2240
  3. ​В Нижневартовск на «Самотлорские ночи» приедут Ева Польна и Джанго 1635
  4. ​Благодаря Свято-Троицкому собору на повестке дня в Сургуте появился планетарий. И его обязательно построят 1611
  5. Жители Нефтеюганска оставили центр города без тюльпанов 1520
  6. Куда сходить в Сургуте на выходных 3 – 4 июня? // АФИША 1479
  7. Сургутян зовут на фестиваль национальных культур «Соцветие» 1419
  8. ​В ХМАО бухгалтер и ее сообщницы обвиняются в краже свыше 200 млн рублей 1407
  9. Исторический рейс из Сургута в Анталью проводили водной аркой 1393
  10. Драка на детской площадке в Сургуте может привести к административной ответственности обеих матерей 1340
  1. Село «Богдановка» 11237
  2. ​Как дела с новой поликлиникой «Геолог», как поступать с бродячими собаками, и почему режут думские полномочия 5884
  3. Впечатляющие фильмы о войне // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5027
  4. «Весенние иллюзии»: как оставаться красивой и не оказаться на приеме у некомпетентных косметологов и пластических хирургов? 4091
  5. ​Что происходит на ярком берегу Оби? Сергей и Олеся Медведевы // ONLINE 4060
  6. ​Полвека назад в Сургуте… 3879
  7. Как и зачем голосовать за благоустройство в Сургуте 3789
  8. ​В Красноярске за считанные миллионы рублей провели архитектурный конкурс для местного театра. Вот что получилось 3616
  9. Молодежь Сургута стала чаще проводить майские праздники на дачах 3503
  10. ​Хочу на дачу: 5 загородных участков, где можно пожарить шашлыки в мае 3401

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика