Водитель из Сургута стал фигурантом уголовного дела за обгоны в запрещенном месте

34-летний житель Сургута стал фигурантом уголовного дела за неоднократное совершение обгона в запрещенном месте. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.

По данным ведомства, в сентябре прошлого года мужчина попался на повторном обгоне на запрещенном для этого участке дороги. Суд лишил водителя прав на один год. Недавно он вновь нарушил ПДД, совершив запрещенный обгон.

В отношении сургутянина возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.