16 лесных пожаров действуют на территории Югры

В Югре, по данным на утро 8 июня, действуют 16 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет 5,8 тыс. га. Два возгорания на площади 200 га зафиксировано в заповеднике «Юганский». Ландшафтные пожары на территории округа отсутствуют, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

За прошедшие сутки в ХМАО потушили 4 ландшафтных пожара на площади 1,3 тыс. га и 23 лесных пожара на площади 1,9 тыс. га. Всего с начала пожароопасного периода в регионе ликвидировали 128 ландшафтных и 176 лесных пожаров, а также 3 возгорания на землях ООПТ.