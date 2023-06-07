Многодетного отца из Москвы признали невиновным в покушении на жизнь бойцов ОМОН

Коллегия присяжных Мосгорсуда отказалась признать виновным жителя Москвы Виталия Кольцова в покушении на жизнь 12 бойцов ОМОН. Мужчину признали виновным только в поджоге автозака, пишут СМИ.

Инцидент произошел в мае 2022 года на площади Революции в Москве. Многодетный отец Виталий Кольцов кинул в полицейские автозаки две бутылки с зажигательной смесью.

Мужчину обвинили в покушении на жизнь 12 сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Ему грозило наказание от 12 до 20 лет заключения с ограничением свободы на срок до двух лет либо пожизненное лишение свободы. Сам Кольцов вину отрицал. По его словам, он хотел совершить символическую акцию в знак протеста без причинения кому-либо вреда.

«Это была с его стороны акция, перформанс, которым он хотел привлечь внимание общества к проблеме того, что сейчас в России фактически введен полный запрет на свободу собраний и митингов. Любая акция, даже одиночные пикеты, признаются властями несогласованными, а людей привлекают к уголовной или административной ответственности», — сообщил ранее адвокат подсудимого Алан Гамазов Business FM.

Присяжные отказались признать москвича виновным в покушении на силовиков. Большинство членов коллегии сочли, что он заслуживает снисхождения.