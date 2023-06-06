В Тюмени стартовал бесплатный курс обучения для начинающих предпринимателей

Центр Мой бизнес Тюменской области запустил в Тюмени образовательную программу «Школа социального предпринимательства». Обучение в Школе бесплатное и осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Школа социального предпринимательства – это программа для тех, кто хочет развить и запустить свой социальный бизнес-проект, рассказали в пресс-службе Инвестиционного агентства Тюменской области. 45 представителей малого бизнеса из Тюмени, Тюменского района, Заводоуковска и Ялуторовска стали участниками первого потока. Занятия будут проходить на площадке регионального центра «Семья» весь июнь по четвергам и пятницам.

На первом занятии участники образовательной программы обсудили и проанализировали свои идеи, обменялись мнением по будущим проектам. Слушателей ждет пять обучающих сессий. Результатом обучения станет социальный бизнес-проект готовый к запуску.

Попасть в программу могут действующие и начинающие предприниматели, а также активные жители региона с идеей социального бизнеса. Участие в проекте позволит научиться бизнес-моделированию, стратегическому и финансовому планированию, управлению проектами, уверены организаторы. Участники получат консультационную поддержку и комплексное сопровождение по регистрации бизнеса.

Напомним, что с 2017 года 973 человека прошли обучение в Школе социального предпринимательства. Уже состоялось 29 выпусков по всей Тюменской области. 40% выпускников имеют действующий бизнес в социальной сфере.