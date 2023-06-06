В Минобороны решили оповещать мобилизованных о призыве по СМС

В Минобороны РФ предложили оповещать россиян о призыве по мобилизации с помощью СМС. Внести соответствующие изменения предлагается в пункт 8 положения о призыве граждан по мобилизации, передает ТАСС со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных правовых актов.

«Уведомление о направлении повестки... размещается в личном кабинете гражданина в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг», личном кабинете налогоплательщика, а также направляется СМС-сообщением на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанный на портале», — говорится в тексте проекта.

Предложенные изменения позволят сократить сроки оповещения граждан по мобилизации, говорится в пояснительной записке к постановлению. Также уточняется, что дополнительных средств из федерального бюджета на реализацию инициативы не потребуется.

В середине апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий цифровизацию системы воинского учета и вносящий изменения в нормы вручения повесток. Повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной на «Госуслугах».