На гранты тюменским СОНКО направят 85,2 млн рублей

В Тюменской области поведены итоги конкурса грантов губернатора. В 2023 году поддержку получат 114 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщил глава региона Александр Моор. Он также заявил, что поддержка общественно полезных инициатив и проектов – одна из главных задач регионального правительства.

Всего на конкурс было представлено 166 проектов. «География проектов, как всегда, широка – это Тюмень, Ишим, Ялуторовск, Тобольск, Заводоуковский и Голышмановский городские округа, Исетский, Сладковский, Тюменский, Нижнетавдинский, Тобольский, Казанский и Ярковский районы. В каждом уголке нашей любимой Тюменской земли находятся люди, готовые творить добрые и полезные дела», – отметил губернатор.

На основании результатов независимой экспертизы принято решение о предоставлении грантов на общую сумму более 85,2 миллиона рублей. В том числе более 37,2 миллиона рублей составит софинансирование конкурса фондом-оператором президентских грантов.

Губернаторские гранты получат проекты общественных организаций, которые будут помогать в социальном обслуживании населения, работать над продвижением здорового образа жизни, развивать науку, проекты в области культуры, экологии, сохранении исторической памяти, укреплении института семьи и межнационального согласия.