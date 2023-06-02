В Тюмени состоялся гала-концерт конкурса «Звездный старт»

В Тюмени подвели итоги II Областного фестиваля-конкурса эстрадных исполнителей «Звездный старт». Вокальное состязание проходило среди детей от 9 до 16 лет. В этом году 56 юных исполнителей со всей Тюменской области приняли участие в отборочных турах, сообщает региональный департамент культуры.

12 вокалистов стали лауреатами областного конкурса I, II и III степени. Гран-при фестиваля среди исполнителей 9-12 лет завоевала Полина Сюткина, среди исполнителей 13-16 лет – Софья Сурчина. Юные дарования представят Тюменскую область в составе делегации региона на Молодежных Дельфийских играх России в 2024 году.

1 июня участники «Звездного старта» выступили на гала-концерте, который проходил на площади 400-летия Тюмени. Вокалисты исполнили номера, которые демонстрировали во время отборочных туров.

Лауреатов конкурса наградили директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, директор Тюменского концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина и председатель жюри конкурса, профессор ТГИК, певица Ирина Бархатова.

Елена Майер поздравила победителей: «Символично, что мы подводим итоги фестиваля в первый день лета, это время дарит тепло и солнце, вдохновляет мечтать о будущем. Желаю победителям конкурса ставить перед собой самые смелые цели и достигать их!»