Жительница Тюмени спрятала наркотики в рыбе, но ее все равно раскрыли

Жительница Тюмени перевозила спайс в карасях. Пенсионерку-наркосбытчицу задержали на трассе Екатеринбург-Тюмень.

В ходе досмотра транспортного средства в багажном отделении полицейские обнаружили картонную коробку, в которой лежали полиэтиленовые пакеты с рыбой. В карасях оперативники обнаружили 41 цилиндрический сверток, обмотанный полимерной лентой с комкообразным веществом серого цвета внутри. Водитель автомобиля пояснил, что пакеты принадлежат пассажирке. Экспертиза установила, что вещество является наркотиком «спайс», общей массой 800 граммов.

Злоумышленница пояснила, что запрещенные вещества она приобрела в Екатеринбурге и везла в Тюмень для дальнейшего распространения. Пенсионерка ранее уже была судима за распространение запрещенных веществ.

«Следователем следственной части следственного управления УМВД России по Тюменской области в отношении ранее судимой за незаконный оборот наркотических средств подозреваемой возбуждено уголовное дело признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 и ч.4 ст. 228.1 УК РФ. По решению суда жительнице Тюмени 1953 года рождения избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – сообщили в управлении МВД по Тюменской области.