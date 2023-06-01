18 тысяч подростков планируют трудоустроить на летние месяцы в Тюменской области. Об этом сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Подростки смогут подработать в учреждениях бюджетной и внебюджетной сферы. Работодатели уже активно приступили к заключению договоров на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних. Найти подходящие вакансии подростки могут самостоятельно на портале «Работа России» или получить консультацию в Центре занятости населения по месту проживания.

Исходя из установленного в Тюменской области на 2023 год минимального размера оплаты труда – 16 242 рубля за полностью отработанный месяц, будет рассчитываться заработная плата. Помимо того, подросткам выплачивается материальная поддержка за счет средств службы занятости населения за фактически отработанное время из расчета 1500 рублей в месяц. Все выплаты начисляются за фактически отработанное время с учетом районного коэффициента.

Правовую консультацию по услугам службы занятости и трудоустройству несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время по телефонам горячей линии (3452) 42-60-19 или 42-63-48 дадут специалисты департамента труда и занятости населения Тюменской области.