В Ишимском районе возрождается промышленное производство

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил с рабочей поездкой Ишим и Ишимский район. Глава региона отметил, что муниципалитет обладает серьезным потенциалом для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Александр Моор побывал на строительной площадке агрохолдинга «Юбилейный», сообщает пресс-служба губернатора. Здесь с 2022 года идет строительство завода по глубокой переработке гороха мощностью 70 тысяч тонн в год. Предприятие будет выпускать изолят горохового белка, гороховый крахмал и гороховую клетчатку, которые используются для изготовления современных экологически чистых продуктов питания. Ежегодный объем производства будет измеряться десятками тысяч тонн, что позволит обеспечить пять процентов потребности мирового рынка.

Реализацию масштабного проекта поддерживает правительство Тюменской области – инвестору уже предоставлены региональные налоговые льготы. «Это очень значимый для региона проект, реализуемый надежным местным инвестором. Важно, что в переработку пойдет горох, выращенный в нашем регионе. Большая часть продукции нового завода будет отправляться на экспорт», – подчеркнул губернатор.

Глава региона также посетил два небольших ишимских предприятия. Предприятие «ИНДОРС» выпускает 5 тысяч межкомнатных дверей в месяц, которые поставляются в различные регионы страны и экспортируются в Казахстан. Здесь трудятся 67 человек.

На заводе «ФлексПром» выпускают овощную сетку из пластиковых отходов. Свою продукцию продают не только в России, но и в Беларуси и Казахстане. На заводе создано 137 рабочих мест.

Александр Моор отметил: «Два небольших предприятия – хороший пример того, как малый и средний бизнес, опираясь на собственные силы и поддержку власти, возрождает промышленное производство в небольших городах и сельских районах Тюменской области».