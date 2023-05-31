300 тюменских юношей зачислены в центр развития военно-спортивного и патриотического воспитания молодежи

Губернатор Тюменской области Александр Моор побывал на комплексном полевом занятии «‎Натиск». Оно проходило на базе стрелкового клуба «‎Стальной азарт» с учащимися регионального филиала центра развития военно-спортивного и патриотического воспитания молодежи, сообщает пресс-служба главы области.

Губернатор рассказал, что Тюменская область вошла в число 12 регионов, в которых по поручению президента России созданы пилотные центры развития военно-спортивного и патриотического воспитания молодежи. По оценке федеральных экспертов область вышла на лидирующие позиции в реализации этого проекта.

Комплексное полевое занятие «Натиск» провели квалифицированные инструкторы, которые не только имеют боевой опыт, но и прошли профессиональную переподготовку по образовательной программе «Военно-спортивные технологии в обучении граждан основам обороны и безопасности».

Воспитанники на практике отработали приемы оказания первой помощи в боевой обстановке и эвакуации раненых. Ребят учили передвигаться и действовать в составе тактических групп в условиях лесистой местности. Кроме того, они получили навыки работы с беспилотными летательными аппаратами и практической стрельбы из пистолета и карабина.

Как сообщил заместитель губернатора Алексей Райдер, филиал Центра начал работу в регионе 11 мая 2023 года. «На обучение зачислены триста юношей в возрасте от 14 до 18 лет. Учебный процесс занимает девять часов в неделю. Занятия проходят на базе Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса, средней школы № 72 и регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост». Обучение продлится три месяца – май, сентябрь, октябрь», – рассказал замгубернатора.