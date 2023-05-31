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​В Тюменской области создадут единый портал конкурсов для СОНКО

Все конкурсы по предоставлению субсидий и грантов в Тюменской области переведут на единый портал

​В Тюменской области создадут единый портал конкурсов для СОНКО
Фото: admtyumen.ru

В правительстве Тюменской области на очередном заседании координационного совета по вопросам развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций обсудили цифровизацию деятельности СОНКО.

По данному направлению региональными департаментом информатизации и департаментом социального развития с 2021 года ведется активная работа. С целью упрощения взаимодействия СОНКО с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления при проведении конкурсных процедур по предоставлению субсидий и грантов создана региональная система «Портал конкурсов на получение субсидий Тюменской области».

Первый региональный конкурс был опубликован на портале тюменьгранты.72to.ru в январе 2022 года, а с июля 2022 года началась работа по поэтапному заведению на портал органов местного самоуправления для проведения муниципальных конкурсов. На сегодняшний день на платформе проведено 30 конкурсов.

Портал обеспечивает доступность подачи заявок, ведь подача заявки осуществляется в электронном виде, а участие бесплатное. Все конкурсные процедуры стали открытыми, так как заявки после прохождения регистрации находятся в публичном доступе. Портал также обеспечивает исключение коррупциогенного фактора при оценке проектов – экспертиза проектов осуществляется экспертами в электронном виде и изменить данные оценки нельзя.

Развитие портала продолжается и к окончанию 2024 года на него планируется перевести проведение конкурсов всех муниципальных образований Тюменской области.


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Сегодня в 17:57, просмотров: 158, комментариев: 0
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