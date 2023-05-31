В Центре робототехники и АСУ Тюменской области прошел выпускной, где на торжественном награждении чествовали лучших учеников, а для всех выпускников были организованы интерактивные площадки. О мероприятии сообщает региональный департамент информатизации.

13 учеников получили памятные подарки – ребята в течение года активно участвовали в мероприятиях ЦРиАСУ, принимали участие и выигрывали в соревнованиях по робототехнике, в инженерных и других ИТ-конкурсах.

16 выпускников Центра наградили, как авторов лучших проектов по результатам итоговой защиты. Ребят поздравил региональный координатор проекта «Цифровая Россия» и генеральный директор ИТ-холдинга «ТюмБИТ» Андрей Лозицкий, он вручил им дипломы и подарки.

Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов поздравил учеников с окончанием учебного года: «Вы – уже неотъемлемая часть большого тюменского цифрового сообщества, которое развивается с каждым днем. Ваше увлечение и интерес к технологиям и разработке растет из года в год: в Центр робототехники ежегодно приходит более 1500 ребят. Мы открыли наши АйТиЛабы и РобоЛабы во всех муниципальных образованиях, чтобы дети вне зависимости от своего места жительства могли развиваться как будущие ИТ-специалисты».

Летом мероприятия ЦРиАСУ не заканчиваются – ребят от 7 до 17 лет ждут на летних сменах, где можно освоить трехмерное моделирование и создать собственный проект.