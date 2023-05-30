1 июня в креативном центре «Земля искусства» откроется экспозиция «Учитель – ученик». Это вторая из серии выставок проекта, реализуемого креативным центром, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Креативный центр «Земля искусства» в Тюмени стал победителем конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций в направлении «Поддержка мастеров и ремесленников области» в 2023 году. В Год педагога и наставника, объявленном указом Президента РФ, особый акцент в проекте сделан на передачу опыта от тюменских мастеров детям.

На экспозиции «Учитель – ученик» будут представлены работы мастеров Альфеи Мухаметовой, Светланы Ильюшонок, Дианы Рахимовой, Алены Головырских и их воспитанников. Среди экспонатов работы, созданные в различных техниках исполнения: живопись, графика, керамика, гончарное ремесло, текстиль.

В день открытия выставки зрителей ожидает насыщенная творческая программа: шоу с завязанными глазами «Ваза на гончарном круге», мастер-класс «Акварель-экспромт», подарки и сюрпризы гостям.

Для ребят, которых выставка вдохновит на творчество, пройдут бесплатные мастер-классы: 10 июня – «Птичка-свистулька», 12 июня – «Наброски», 19 июня – «Рисуем не отрывая руки», 1 июля – «Горшочек на гончарном круге». Их проведут мастера, чьи работы представлены на выставке.

Выставка продлится до 10 июля. Проект реализуется в рамках регионального проекта «Творческие люди» в масштабах нацпроекта «Культура» при поддержке Департамента культуры с использованием средств областного бюджета.