Александр Моор провел встречу с предпринимателями

В преддверии Дня предпринимательства губернатор Александр Моор встретился тюменскими бизнесменами – руководителями компаний и крупных холдингов региона.

Александр Моор отметил, что представители деловых объединений и бизнес-сообществ занимают активную позицию на всех направлениях социально-экономического развития региона: «Бизнес в Тюменской области всегда был и остается особенным, высокоответственным. Наши предприниматели – суперпрофессионалы. У нас увеличивается число предпринимателей, растут инвестиции, появляются новые точки роста для дальнейшего развития. И это здорово. Это значит, что есть уверенность в завтрашнем дне».

Благодарственные письма правительства Тюменской области губернатор торжественно вручил четырем представителям бизнес-сообщества: заместителю директора ООО «СНГК» Денису Федорову, директору ООО «ШВЕЦЪ» Наталье Ведерниковой, индивидуальным предпринимателям Олесе Колмаковой и Евгению Мельникову.

Александр Моор побеседовал с предпринимателями в неформальной обстановке. Участники проекта «Капитаны бизнеса» рассказали главе области о своих достижениях и текущих вызовах, с которыми приходится сталкиваться тюменскому предпринимательскому сообществу.

«Честно обсудили наши достижения и проблемы. Капитаны рассказали о своих планах, некоторые проекты пообещали реализовать в ближайшее время. Они точно нас удивят. Будем и дальше вместе работать на узнаваемость региона. Это обеспечивает дополнительный поток туристов и привлекает лучшие кадры в нашу экономику», – прокомментировал встречу губернатор.