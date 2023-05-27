В АТОР поделились, какие страны принимают загранпаспорт старого образца

В мае 2023 года в различных СМИ начала появляться информация о том, что несколько стран ЕС или прекратили прием на визы загранпаспортов РФ старого образца, или все же принимают их, однако в визах ставят специальные отметки о запрете на въезд на ту или иную территорию. Оказалось, что пятилетние документы не принимают только Болгария и Мальта, сообщили в пресс-службе «Вестника АТОР».

«Официально об отказе в приеме на визы пятилетних паспортов на шенген заявила только Мальта. На сайте визового центра Мальты еще 11 апреля была опубликована информация о том, что выдача шенгенских виз обладателям пятилетних заграничных паспортов РФ временно ограничена. Впрочем, в визе потенциальным туристам Мальта однозначно не отказывает, – говорится в сообщении. – Но есть еще и Болгария с национальными визами (страна не входит в шенгенскую зону). В консульской службе посольства Республики Болгария в Москве рассказали, что документы на национальную визу принимаются от всех заявителей, у которых есть российские паспорта с биометрией».

В АТОР также отметили, что Дания не пускает туристов с мультишенгеном, если у них нет биометрического паспорта.

Больше всего шенгена российским туристам в минувшем году оформили консульства Испании, Италии, Франции, Греции, Германии и Венгрии.