​Для строительства школ и детсадов в Тюменскую область привлекают федеральные деньги

В рамках Дней Тюменской области в Совете Федераций состоялась рабочая встреча главы региона Александра Моора с председателем Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой, сообщает пресс-служба губернатора.

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер рассказал сенаторам о практике и перспективах развития образовательной инфраструктуры в регионе. Он сообщил, что на протяжении многих лет в области ведется системная и кропотливая работа по обновлению социальной среды и повышению качества жизни людей.

Тюменская область активно реализует национальные проекты, направленные на создание новых мест в дошкольных и общеобразовательных организациях. За последние пять лет в эксплуатацию введено 24 школы и 30 детских садов, из них 6 школ и 7 детских садов построено с привлечением средств федерального бюджета.

При этом постоянный прирост населения в регионе создает ощутимую нагрузку на социальную инфраструктуру, прежде всего на школы и детские сады. «В отдельных школах Тюмени, находящихся рядом с новыми микрорайонами, а также в расположенном вокруг областного центра Тюменском муниципальном районе часть детей вынужденно продолжают обучение во вторую смену», – отметил замгубернатора.

Бюджетом области в планах на 2023–2025 годы предусмотрены строительство и реконструкция 37 школ и 12 детских садов. Привлечение федерального софинансирования поможет успешно реализовать запланированные мероприятия, считает Алексей Райдер.

Комитет Совета Федераций по науке, образованию и культуре рекомендовал правительству РФ рассмотреть вопрос о включении строительства ряда школ в регионе в государственную программу «Развитие образования».

Лилия Гумерова отметила, что Тюменская область эффективно участвует в федеральных программах в сфере образования и культуры: «Подход очень верный. Здесь строится большое количество объектов инфраструктуры, в том числе с федеральной поддержкой».