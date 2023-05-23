Материнский капитал на первенца в Тюменской области получат родители, зарегистрированные в регионе

В Тюменской области упростят условия получения регионального материнского капитала на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей. Такое решение принял губернатор Александр Моор, сообщает областной департамент соцразвития.

Ранее семьям, в которых родился первенец, нужно было подтверждать проживание в Тюменской области в течение 5 лет, предшествующих дате рождения ребенка. Теперь достаточно, чтобы заявитель был постоянно зарегистрирован по месту жительства на юге Тюменской области, в том числе на дату рождения ребенка, а также, чтобы регистрация рождения малыша была произведена в государственных органах записи актов гражданского состояния Тюменской области.

Новое постановление вступает в силу с 29 мая 2023 года. Оно распространяется на детей, не достигших возраста трех лет, при условии, что ранее региональный материнский капитал на первого ребенка семье не выплачивался.

Напомним, региональный материнский капитал на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей был введен с 1 января 2020 года в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Данной выплатой уже воспользовались более 14,7 тысячи молодых семей Тюменской области. Из областного бюджета на эти цели было выделено более 2,2 млрд. рублей.