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​В Совете Федерации проходят Дни Тюменской области

Тюмень может получить федеральную поддержку на реализацию важного проекта

​В Совете Федерации проходят Дни Тюменской области
Фото: admtyumen.ru

В Совете Федерации проходят Дни Тюменской области. Первой темой обсуждения стало развитие жилищного строительства. Губернатор Александр Моор на встрече с председателем Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андреем Шевченко подчеркнул: при поддержке федерального центра правительство региона продолжает делать жизнь земляков еще более комфортной.

На расширенном заседании Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера было достигнуто важное решение.

«Комитет предложил включить в проект постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Тюменской области» рекомендацию правительству РФ рассмотреть при подготовке проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов вопрос о выделении средств Тюменской области на софинансирование строительство улиц в квартале Алебашевская – Дружбы – Мельникайте – река Тура в Тюмени», – сообщили в пресс-службе губернатора.

В целом, работа правительства региона в этих сферах была высоко оценена федеральными экспертами.

«Команда Тюменской области во главе с губернатором участвует во всех наших программах. Первые инфраструктурные облигации использовались в Тюменской области. Новые подходы к формированию качественной городской среды – в Тюменской области. План национального проекта «Жилье и городская среда» в этом регионе перевыполнен более чем в полтора раза. А самое главное – доступность жилья в Тюменской области продолжает оставаться выше, чем в других регионах страны», – отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.


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Сегодня в 23:15, просмотров: 85, комментариев: 0
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