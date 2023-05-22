В Тюменской области начали ремонт моста, ведущего на «Гору любви»

В Тюменской области приступили к ремонту моста через реку Ишим. Подрядная организация проведет ремонтные работы на участке общей протяжённостью 172 погонных метра, сообщает Главное управление строительства региона.

Ишимский мост является объектом дороги Ишим – Синицина. Он ведет к памятнику природы Ишимские бугры, или «Гора любви», который находится между деревнями Синицина и Клепиково. Дорога проходит по особо охраняемой природной территории «Синицинский бор».

Мост через реку Ишим ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Администратор нацпроекта в Тюменской области Андрей Чистяков ранее сообщал: «В плане работ по нацпроекту – 2 моста: в Ишиме и в Тюмени. Мы планируем восстановить верхнее покрытие, посмотреть дефекты по гидроизоляции – очень большой комплекс работ, которые в сжатые сроки будут проведены».

На данном участке дороги «Ишим-Синицина» движение не такое активное, как на Обходе г. Тюмени, поэтому в ремонт вывели сразу половину моста. Для обеспечения реверсивного движения действует светофор.Существенных затруднений движения не зафиксировано.

На данный момент подрядная организация выполняет демонтаж верхних слоёв дорожного покрытия и ведёт пескоструйную очистку металлических пролётных строений. Ремонтные работы планируют завершить в октябре текущего года.