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​Важнейшую для тюменского региона трассу продолжат расширять

Еще 30 километров трассы «Тюмень – Ханты-Мансийск» расширят

​Важнейшую для тюменского региона трассу продолжат расширять
Фото: freepik.com

В Тюмени глава области Александр Моор провел рабочую встречу с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым, на которой обсуждались перспективы развития дорожной сети региона, сообщает пресс-служба губернатора.

Как рассказал глава Росавтодора, на тридцатикилометровом отрезке автомагистрали Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск ведутся проектно-изыскательские работы с целью ее дальнейшего расширения. В настоящее время федеральные дорожники проводят капитальный ремонт участка данной трассы с 154-го по 168-й км.

Реконструкция дороги Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск продолжается. Дорожники монтируют надземные пешеходные переходы и шумозащитные экраны, восстанавливают откосы и обочины на трех участках.

Александр Моор поделился результатами реализации в области нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 33 участка региональных дорог общей протяженностью 148 км будут отремонтированы в этом сезоне.

На 107 улицах Тюменской агломерации будут отремонтированы дороги – обновят более 55 км асфальтового покрытия, обустроят подъезды к домам, восстановят водоотводные системы. Основное внимание уделяется ремонту дорог, которые идут к социально значимым объектам: школам, детским садам, поликлиникам и ФАПам.

Важным результатом слаженной работы всех структур должно стать повышение безопасности на автодорогах и снижение количества тяжких последствий при ДТП, подчеркнули стороны.


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Сегодня в 20:05, просмотров: 135, комментариев: 0
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