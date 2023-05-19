Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Ночь музеев «Мультночь»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 16:20.

Программа «МультНочь» предлагает театральное представление «От большого взрыва до…» независимого сургутского «Летучего театра», просмотр авторской анимации российского, уральского производства, песочную анимационную импровизацию в тайной темной комнате, просмотр детских мультфильмов, созданных участниками детской студии мультипликации «Аниматика».

Проявить свои таланты и окунуться в детство взрослые и дети смогут в тематических воркшопах: лепка любимого героя из воздушного пластилина, акварельная живопись и создание ярких иллюстраций с художниками Анастасией Вахмяниной и Евгенией Буториной.

Помимо насыщенной программы гостей ждет прекрасное настроение, которое будут создавать ожившие сказочные персонажи, летняя фотозона для красивых семейных фотографий, интерактивная программа по выставке уральских художников анимации «Случайная последовательность».



Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 300 рублей. Дети до 12 лет – только в сопровождении родителей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Программа «На ярком берегу Оби»

Место проведения: ГСИ «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время:16:00.

В программе «На ярком берегу Оби» – обзор выставок, арт-занятия, настольная игра, спектакль, музыкальные программы.



В первой части вечера можно познакомиться с выставками художников Нижневартовска и Сургута, поиграть в новую настольную игру-путеводитель «Тут Сургут» (разработка МКДЦ), проявить свои творческие способности в арт-занятиях для детей и взрослых – «Светящийся муксун» (роспись), «Сорока-Ворона» (мотанка), «Небо над Югрой - легенды с рисованием» (скретч), «Ангел весны» (мастерская авторской игрушки Анастасии Ким).

Телефон для справок: 8(3462)350-978. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

«Ночь музеев»

Место проведения: мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 18:00.

Исторический парк уже в четвертый раз становится участником всероссийской акции. В этом году посетителей ждет аллея мастеров, розыгрыши призов, настольные игры, фокусы от Станислава Нежинского, концерт группы «Р-Эволюция», VR и уникальная экскурсия в закулисье экспозиции, которая пользуется популярностью. Самые смелые смогут принять участие в интеллектуальной игре от «Мозгвы». Получить новый творческий опыт и проявить себя можно будет на мастер-классах: плетение браслетов Лула, изготовление свечей с аромамаслами или сухоцветами, создание модели своей комнаты и других.

Насыщенная программа «Ночи Музеев» пройдет на всей территории Парка. Приятным дополнением для гостей станут сладкие угощения и освежающие домашние лимонады.

Телефон для справок: 58-90-90. Цена билета 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

21 мая

Спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро»

Место проведения: Сургутский музыкально-драматический театр, улиц Грибоедова. 12. Время: 18:00.

Знаменитая комедия Пьера Бомарше, написанная в конце XVIII века, и по сей день с успехом идет в театрах всего мира.

У остроумного весельчака Фигаро, слуги графа Альмавивы, день собственной свадьбы становится по-настоящему безумным. Граф хочет расстроить свадьбу слуги и сделать Сюзанну, невесту Фигаро, своей возлюбленной. Молодым людям приходится преодолевать преграды и распутывать интриги, чтобы отстоять свое право на счастье.

Уже с первых минут зрители погрузятся в яркое и динамичное зрелище, полностью отражающее быт и дух испанской эпохи XVIII столетия. Настоящим украшением спектакля станут динамичные танцы.

Режиссер Петр Орлов считает, что классическая комедия останется именно классической комедией, ведь право на счастье, уважение к личности человека в этом непростом мире имеет каждый, в каком бы веке он ни жил.

Телефон для справок: +7 (3462) 53-03-17. Цена билета 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+

ВсеНаЛед

Место проведения: Ледовый дворец спорта, Югорский тракт, 40. Время 14:30.

В Ледовый Дворец спорта Сургута пройдут последние массовые катания в текущем сезоне. Для всех любителей катания на коньках это отличная возможность последний раз в этом сезоне собраться вместе с друзьями на льду.

Телефон для справок: +7 (3462) 950-795. Цена: Аренда коньков – от 120 руб. Вход на каток – от 164 руб.

«Жил-был Леша»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 11:00.

Жил-был мальчик, который умел превращаться во все, во все! Однажды он подумал: «Почему про мои превращения знает только моя мама?» И он превратился в писателя. Написал про себя рассказы и подписался - Сергей Седов.

В этих коротких сказках помещаются целые эпосы, миры и вселенные. При помощи одной фразы Сергей Седов передает содержание десятков ненаписанных страниц. Это и есть - волшебство.

Одну из его книг, «Сказки про мальчика Лешу», мы превратили в спектакль, взяв отличную фантазию, детскую наивность, умение превращаться и немного волшебства. Превращаться в грузовик или самолет умеют многие. В космонавта сложнее, но тоже - многие. Потренировался тридцать лет - и уже космонавт. Но вот в яблочный пирог, эскимо, летающую тарелку, подосиновик, воздушный шарик, двойку, голубя, собаку, пылесос - это умеет только Леша, и при том, без волшебных заклинаний и приспособлений. Делает он это из любопытства, а иногда - чтобы кому-нибудь помочь.

Телефон для справок: +7 (3462) 34 44 03. Цена билета 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+