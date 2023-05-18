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​Александр Моор поручил помочь многодетной семье с ремонтом дома

Многодетной семье из Тюменской области помогут с ремонтом дома

​Александр Моор поручил помочь многодетной семье с ремонтом дома
Фото: admtyumen.ru

По итогам приема жителей Тюменской области по личным вопросам губернатор Александр Моор принял решение оказать материальную помощь многодетной семье из Уватского района. Семья получит средства для внутренней отделки самостоятельно построенного дома.

Используя средства материнского капитала, многодетные родители, воспитывающие пятерых детей школьного и дошкольного возраста, сами построили двухэтажный дом площадью 94 квадратных метра. На отделку второго этажа денег не хватило. Семья не может самостоятельно справиться с этой непростой жизненной ситуацией.

«Семья трудолюбивая, с крепким личным подсобным хозяйством. Держат корову, теленка и птицу, сами заготавливают корма. Нужно, чтобы ребятишки росли в комфортных условиях», – прокомментировал свое решение по оказанию материальной помощи губернатор.

Власти региона с заботой относятся к многодетным семьям, оказывая им всестороннюю поддержку. Так, например, Тюменская область – один из немногих регионов РФ, где семьям, в которых одновременно родились трое и более детей, предоставляется единовременная выплата для улучшения жилищных условий. Такая мера социальной поддержки действует в регионе с 2013 года.

В марте 2023 года в семье из Вагайского района родилась тройня. Александр Моор подписал распоряжение выделить многодетной семье материальную помощь в размере 3,3 млн рублей. Благодаря единовременной выплате они смогут построить или приобрести более просторное жилье.

«С каждым годом в Тюменской области становится все больше многодетных семей. Помогать им – наша приятная обязанность», – уверен глава региона.


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18 мая в 23:17, просмотров: 199, комментариев: 0
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