Киберпатруль Тюменской области выявил ресурсы по дистанционной продаже табачной продукции

Противоправные интернет-ресурсы по дистанционной продаже табачной продукции выявили волонтеры межведомственного проекта «Киберпатруль Тюменской области». В ходе мероприятия было обнаружено 35 ссылок на интернет-ресурсы, указывающие на продажу табачной и никотинсодержащей продукции, сообщает региональный департамент соцразвития.

Инициатором акции традиционно выступает Областной центр профилактики и реабилитации. Заведующая организационно-методическим отделом Центра Галина Созыкина сообщила, что в соответствии с Федеральным законом запрещается розничная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией, а также кальянами путем развозной и разносной торговли, либо дистанционным способом. Для граждан, должностных лиц и юридических лиц, нарушивших закон, предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа до 50 тыс. рублей.

В соответствующие контролирующие органы была передана информация о выявленных ссылках. Акции по поиску противоправного контента будут продолжены, сообщают активисты движения.

Напомним, что в регионе на протяжении нескольких лет реализуется проект «Киберпатруль Тюменской области». На базе Областного центра профилактики и реабилитации действует штаб-квартира волонтерского движения, призванного участвовать в профилактике антисоциальных явлений в Тюменской области.