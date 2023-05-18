В Тюменской области на заключение контрактов для реализации нацпроектов направят 12,3 млрд рублей

Совещание по реализации национальных проектов прошло в правительстве Тюменской области, сообщает пресс-служба губернатора. Директор регионального департамента экономики Максим Скворцов сообщил о темпах реализации и финансирования нацпроектов в регионе.

В 2023 году в Тюменской области на заключение контрактов для осуществления национальных проектов запланировано более 12,3 миллиарда рублей. По данным на конец апреля план по заключению контрактов для реализации национальных проектов в Тюменской области выполнен на 96 процентов.

100 процентов необходимых контрактов заключено по нацпроектам «Экология», «Культура» и «Цифровая экономика РФ». Значительно превысил 90 процентов уровень контрактования по нацпроектам «Безопасные и качественные дороги», «Образование», «Жилье и городская среда».

Как доложил на заседании правительства Максим Скворцов, план финансирования осуществления национальных проектов в регионе выполнен на 26,8 процента.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор назвал своевременное заключение контрактов и финансирование в целях реализации национальных проектов одной из приоритетных задач региональных органов власти.