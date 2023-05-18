В Тюменской области вручили награды за возрождение семейных ценностей

Награды многодетным родителям за заслуги в воспитании детей, сохранении и возрождении семейных ценностей вручил губернатор Тюменской области Александр Моор. Торжественная церемония награждения состоялась в региональном правительстве.

28 жителей региона награждены медалями Тюменской области «Материнская слава» и «Отцовская доблесть» – 17 многодетных матерей и 11 отцов. Теперь в области проживают 425 матерей, награжденных медалью «Материнская слава», и 116 отцов, награжденных медалью «Отцовская доблесть».

«Для тюменцев семья была и остается главной жизненной ценностью. В Тюменской области постоянно увеличивается количество семей с детьми», – обратился к награжденным Александр Моор.

В Тюменской области за последние 5 лет количество семей с детьми выросло на 21,7 тысячи, по данным на 2022 год в области проживают более 259 тысяч семей. И многодетных семей стало больше на 7 тысяч – сегодня в регионе уже более 32,5 тысяч.

«Дальнейшая поддержка семей, высокая социальная ориентированность областного бюджета остаются одной из наших основных стратегических задач», – подчеркнул губернатор.

На сегодняшний день в Тюменской области в дополнение к федеральным действуют 15 региональных мер поддержки семей с детьми. При этом региональные меры поддержки распространяются не только на тюменцев с низкими доходами.

«Поблагодарил всех награжденных за родительский труд. У нас самих с женой четыре ребенка, понимаю, какая это большая ответственность. Но именно семья заряжает большими силами. Сегодня в зале я видел счастливые улыбки счастливых людей», – поделился впечатлениями от мероприятия Александр Моор.