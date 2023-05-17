Продажи и поиски билетов в Грузию выросли после появления в продаже прямых рейсов

Поиски авиабилетов из России в Грузию выросли в три раза с начала появления первых прямых рейсов. Продажи в этом направлении также начали расти, сообщили в пресс-службе сервиса путешествий «Туту».

«15 мая поиски билетов в Грузию выросли в три раза относительно 14 мая. При этом если сравнивать с периодом до 10 мая, когда объявили о снятии ограничений на полеты со стороны России, количество запросов выше в десять раз. Маршрут Москва — Тбилиси по количеству поисков вышел на третье место. Вчера он уступил только направлениям Москва — Сочи и Москва — Санкт-Петербург. Продажи также начали постепенно расти, но они растут медленнее, чем поиски», − сообщил руководитель направления авиабилеты сервиса путешествий «Туту» Денис Покрасенко.

Отметим, что до запуска прямых рейсов, путешественники чаще всего использовали для пересадки Ереван (41,4%), Минск (29,4%) и Баку (25,7%).

Средний чек за билет туда-обратно из России в Грузию находится на уровне 50,6 тысяч рублей. За прямой рейс с вылетом в мае и июне придет заплатить примерно от 18 тысяч рублей в одну сторону.