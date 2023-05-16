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​Глава МЧС РФ и губернатор Тюменской области встретились с жителями сел, пострадавших от пожаров

В Тюменской области работал глава МЧС Александр Куренков

​Глава МЧС РФ и губернатор Тюменской области встретились с жителями сел, пострадавших от пожаров
Фото: vk.com/aleksandr__moor

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор встретились с жителями села Успенка Тюменского района, чьи дома пострадали от огня. Основными темами встречи стали социальная поддержка погорельцев и защита населенных пунктов от природных пожаров.

«Президент России Владимир Путин поручил мне приехать и посмотреть, что у вас произошло. Вникнуть во все моменты и отнестись по справедливости», – сообщил жителям села Александр Куренков.

Александр Моор рассказал о том, какие выплаты получат в связи с чрезвычайной ситуацией пострадавшие из сел Успенка и Салаирка, деревни Речкина и поселка Богандинский.

На встрече жители высказали тревогу по поводу недостаточной защищенности сел и деревень от природных пожаров. По действующему законодательству владельцы домов, находящихся в непосредственной близости к лесу, не имеют права вырубить даже сухостой, чтобы защитить себя от огня.

Глава МЧС России заверил, что по итогам поездки представит комплекс предложений на рассмотрение в правительство РФ, среди которых будет и предложение о вырубке деревьев на расстоянии не менее 50 метров от населенных пунктов. Александр Куренков призвал тюменцев соблюдать правила пожарной безопасности и быть бдительными.

Жители села поблагодарили пожарных, боровшихся с пожаром в Успенке, а также волонтеров, администрацию Тюменского района и команду губернатора Тюменской области, оказавших своевременную поддержку.


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16 мая в 23:11, просмотров: 249, комментариев: 0
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