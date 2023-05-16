В больнице села Ярково установлен автоматический анализатор крови

В Областной больнице №24 села Ярково Тюменской области появилось новое оборудование – автоматический анализатор крови. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

Анализатор приобретен для палаты интенсивной терапии в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

С помощью современного оборудования можно провести анализ крови на калий, натрий, хлор. Прибор полностью автоматизирован, это позволяет проводить все процедуры быстро и без привлечения специально обученного персонала.

Как рассказал Азат Кинчагулов, главный врач ГБУЗ ТО «Областная Больница №24», через палату реанимации и интенсивной терапии больницы в год в среднем проходят более 200 пациентов.

«Конечно, это устройство нам было необходимо. Только представьте, оно позволяет провести все необходимые диагностические исследования за одну минуту, то есть шестьдесят исследований за час. Это означает, что следить за состоянием пациентов в динамике и корректировать лечение теперь возможно без привлечения клинико-диагностической лаборатории. Все на месте, не теряя ни сил, ни драгоценного времени», – отметил главврач ярковской больницы.