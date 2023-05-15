Тюменские хирурги вылечили молодого мужчину от эпилепсии

Главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберт Суфианов первым в мире провел операцию по удалению грыжи мозговой ткани взрослому пациенту.

На протяжении пяти лет 20-летний Олег Алтусов из Оренбургской области испытывал еженедельные эпилептические приступы, которые поначалу проявлялись замираниями, затем стали проходить тяжелее и повторялись чаще.

Молодой человек заочно проконсультировался в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени, получив направление на госпитализацию. Врачи отделения функциональной нейрохирургии несколько недель тщательно обследовали пациента, обнаружив редкую патологию – грыжу мозговой ткани и её оболочек. После этого началась длительная и кропотливая подготовка к операции.

Сложнейшую операцию по удалению грыжи провели малоинвазивным способом. Через двухмиллиметровое отверстие в черепе нейрохирург вслепую завел световод лазера в мозг до очага, окружённого важными сосудисто-нервными структурами, доверяя лишь произведенным накануне математическим расчётам. Уникальная операция прошла успешно.

После хирургического лечения пациент провёл дома около полугода и вернулся в центр на контрольное обследование. Приступов нет, молодой человек живет полноценной жизнью.

За 11 лет работы врачи Федерального центра нейрохирургии города Тюмени помогли обрести здоровье почти 40 тысячам пациентов, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области. Консультации в центре проводят ежедневно в очном и заочном форматах, принимая на лечение пациентов со всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Напомним, что на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором президент РФ Владимир Путин положительно оценил показатели региона в области здравоохранения.