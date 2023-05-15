Начался ремонт путепровода на Обходе г. Тюмени. Ремонт одного из самых сложных объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» разделён на шесть этапов и продлится до начала учебного года.

Специалисты ДРСУ-7 завершили ремонт участка магистрали на подъезде к путепроводу через железную дорогу со стороны улицы Авторемонтной. Между улицей Ямской и железной дорогой отремонтирован участок протяжённостью около 1,5 км.

Чтобы не мешать интенсивному движению автомобилей, работы проводились только в ночное время. Своевременное завершение ремонта подхода к путепроводу позволило начать работы непосредственно на мосту.

С 10 по 26 мая будет реализован первый из шести этапов ремонта. За это время подрядная организация демонтирует верхние слои асфальтобетона на проезжей части и тротуаре, проведёт локальный ремонт выравнивающего слоя пролётного строения, уложит новую гидроизоляцию, заменит водоотводные трубки и восстановит верхние слои асфальта. Чтобы обеспечить надёжность конструкции и плавность проезда, металлические деформационные швы будут заменены на полиуретан-металлические.

Для удобства водителей объезд ремонтной зоны будет осуществляться по двум полосам общей шириной более 8 метров. Двухполосная организация движения транспорта сохранится до окончания работ.