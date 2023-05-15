16+
Логотип Сиапресс
USD  79,1004   EUR  86,0862  

Новости

Больше новостей
Хватает ли вам вашего заработка на жизнь?
Комментировать
0
Вы отправите своего ребенка в летний лагерь?
Комментировать
0
Вы берете микрокредиты?
Комментировать
0
Больше опросов

​День Победы объединил десятки тысяч тюменцев

680 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня Победы в Тюменской области

​День Победы объединил десятки тысяч тюменцев
Фото: vk.com/depculture

Три тысячи праздничных мероприятий, посвящённых 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли во всех городах и районах Тюменской области. 680 тысяч человек приняли участие в праздновании 9 Мая, сообщает региональный департамент культуры.

«Праздник показал нашу сплочённость. Многие еще подводят итоги праздничных акций, я назову лишь несколько цифр. На главной концертной площадке – площади 400-летия Тюмени, побывали 30 тысяч гостей, еще 18,5 тысяч посетили мероприятия у Технопарка и на Площади Памяти. Трансляцию праздничного приёма губернатора Александра Моора посмотрели 68,5 тысяч зрителей. 61 выездной концерт «фронтовых бригад» посетили 4360 жителей», – сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Создать особую праздничную атмосферу помогли акции «Окна Победы», «Бессмертный автополк», «Стена Памяти», «Портрет героя на сердце», раздача георгиевских лент и возложение цветов к мемориалам. Одним из главных праздничных событий Тюмени стало торжественное прохождение военной техники по улицам города.

С плац-концертами на площадях у мемориального комплекса «Память» и у Технопарка выступили курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. В областной столице прошли выставки военной техники. Во дворах домов, где проживают ветераны, выступали с концертами «Фронтовые бригады», состоящие из творческих коллективов региона.

Вечером 9 Мая на площади у Технопарка тюменцы почтили память павших за победу минутой молчания.

В обеспечении порядка и безопасности по области было задействовано порядка 1800 сотрудников полиции и Росгвардии, народных дружинников, казаков.


нравится (0) не нравится (0)
15 мая в 21:34, просмотров: 462, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Симфонический оркестр Сургутской филармонии переоделся в новые костюмы 929
  2. В Сургуте 19-летний водитель «ВАЗ» устроил аварию с четырьмя пострадавшими 910
  3. Новым заместителем по вопросам ЖКХ в Нижневартовске стал Анатолий Боков 866
  4. Сургутянка Екатерина Бежан стала чемпионкой мира по тайскому боксу 784
  5. ​Югорчанам расскажут все подробности о летней оздоровительной кампании для детей 731
  6. Пенсионер из Пыть-Яха хотел приобрести двигатель для автомобиля, но потерял более 100 тысяч рублей 724
  7. ​Ландшафтный пожар в Нижневартовском районе локализовали 723
  8. Югорчанки могут высказать свое мнение о дискриминации женщин в округе 704
  9. Более четырех миллиардов рублей было выделено на капитальный ремонт в Югре в прошлом году 699
  10. ​В Югре появятся кедровые сады в память о ветеранах ВОВ 678
  1. Впечатляющие фильмы о войне // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3100
  2. «Весенние иллюзии»: как оставаться красивой и не оказаться на приеме у некомпетентных косметологов и пластических хирургов? 2959
  3. Молодежь Сургута стала чаще проводить майские праздники на дачах 2383
  4. ​Наталья Комарова облетела Нижневартовск на самолете «АН-2» 2242
  5. Как прошел День Победы в Сургуте? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2206
  6. ​А что случилось 2154
  7. ​Хочу на дачу: 5 загородных участков, где можно пожарить шашлыки в мае 2131
  8. Уродство Сургута: возведение гаража в районе Строителей продолжается? 2089
  9. ​Парад Победы в Москве прошел без воздушной части 2080
  10. ​В Радужном концессионер модернизирует сети Водоканала 1935
  1. Обь в районе Сургута в этом году вскроется на неделю раньше средних значений. Зальет ли город? 7244
  2. Проект «ДУМАть и решать». День российского парламентаризма. Богдан Гужва 6440
  3. В Сургуте спасатели ищут бесследно пропавшую женщину на водохранилище 6275
  4. «Первопричиной ожирения всегда становятся неправильное питание и пассивный образ жизни» 6068
  5. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 5732
  6. Эх, жизнь река… 5488
  7. ​Загородные участки в Сургуте стремительно дорожают, на некоторые варианты цены взлетели на 70% за считанные месяцы 5154
  8. Самые доступные новостройки Дубая: только посмотрите на эти фото! 4826
  9. Топ проблем, которые могут случиться с вами при заселении в отель // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4497
  10. ​Собрание акционеров Сургутнефтегаза назначено. Что с дивидендами и легендарной кубышкой? 4288

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика