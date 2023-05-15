Александр Моор совершил рабочую поездку в Югру и на Ямал

На трехсторонней встрече в Ханты-Мансийске губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Югры Наталья Комарова и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обсудили вопросы социально-экономического развития регионов. Во время рабочей поездки Александр Моор также принял участие во встрече членов партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба губернатора.

«Наши регионы стабильно развиваются. Мы должны сделать все, чтобы сохранить сложившуюся, проверенную временем систему добрых отношений между Тюменской областью и автономными округами. В период испытаний она показала свою устойчивость. Это моя твердая личная позиция», – выразил уверенность Александр Моор.

Важными направлениями межрегионального сотрудничества глава Тюменской области назвал обеспечение технологической независимости нефтегазовой отрасли путем поддержки научных исследований и разработки отечественных технологий, обеспечение продовольственной безопасности Тюменской области, Югры и Ямала.

Одним из основных инструментов работы по улучшению жизни жителей трех регионов является программа «Сотрудничество». В рамках межрегиональной программы ведется строительство школ, детских садов, больниц, ремонтируются и строятся дороги.

Перспективным направлением сотрудничества между регионами по мнению Александра Моора стал летний отдых и оздоровление юных жителей Югры и Ямала в тюменских загородных лагерях. Тюменские летние лагеря смогут принять за сезон порядка 4,5 тысячи детей из Югры и 3,6 тысячи из Ямала.

«Настоящее взаимное уважение и доверие – фундамент для дальнейшего развития многолетнего сотрудничества между Тюменской областью, Ямалом и Югрой. Я уверен, что мы используем еще не весь потенциал», – отметил Александр Моор.