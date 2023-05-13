Жители Югры и Ямала увидят постановки лучших творческих коллективов Тюменской области

12 мая губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с губернаторами Югры – Натальей Комаровой и Ямала – Дмитрием Артюховым дали старт новому межрегиональному проекту – «Культурное сотрудничество».
Проект позволит жителям Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа увидеть лучшие музыкальные, театральные, танцевальные постановки творческих коллективов Тюменской области. По мнению организаторов, каждый участник проекта имеет интересную историю создания и развития, достижения и уникальные особенности.
«С мая по сентябрь творческие коллективы наших соседей ждут вас, уважаемые земляки, в филармонии Сургута, во Дворце искусств и Театре юного зрителя в Нижневартовске, в концертно-театральном центре «Югра-Классик» и культурно-досуговом центре «Октябрь» в Ханты-Мансийске, в культурном центре «Юность» в Нефтеюганске», – отметила Наталья Комарова.
Свои лучшие постановки жителям северных городов представят Тюменский филармонический оркестр, Тюменский драматический театр, Тюменский театр кукол, ансамбль «Зори Тюмени», Тобольский драматический театр им. П.П. Ершова и другие известные коллективы.
Губернатор Александр Моор выразил уверенность, что «Культурное сотрудничество» подарит жителям соседних регионов яркие впечатления, укрепит культурные связи и вдохновит на новые идеи совместных проектов:
«Каждый сможет выбрать мероприятие по вкусу – в репертуаре представления и для семей с детьми, и для молодежи, и для старшего поколения. Приглашаю жителей Югры и Ямала за яркими впечатлениями, эмоциями и отличным настроением!»
Это очень нужный проект для жителей Югры и Ямала.
Потенциал творческих коллективов Тюмени и Тобольска таков, что зрители Югры и Ямала, мне кажется, должны, открыть для себя и Тюменский филармонический оркестр, и Тюменский драмтеатр, и Тюменский театр кукол ( на радость детишкам), и танцевальный ансамбль «Зори Тюмени» ( вспомним танцевальный коллектив «Сургут» ДК «Строитель», побывавший в 1976 году на чемпионате мира по футболу в Испании; где же он сейчас?) и старейший Тобольский драматический театр им. П.П. Ершова ( который уже гастролировал летом в 1966 г. В Сургуте на сцене ещё не сгоревшего тогда Районного Дома культуры).
Давно не было такого Тюменского культурного «Нашествия» в Сургут, в Югру и на Ямал.
Организаторы культурного отдыха сургутян все как-то все нажимали на культурное «Нашествие» из Москвы.
Впрочем за многие десятилетия гастроли иных творческих коллективов и шоу бизнеса Москвы имели уж слишком коммерческим интерес к Сургуту. Конечно, ПАО «СНГ» может себе позволить закупить билеты для своих сотрудников оплатить гастроли москвичей. И ПАО «Лукойл» тоже мог.
Ну да ладно.
Страница перевёрнута.
Программа «Сотрудничество» из экономической сферы наконец-то перешла в культурное сотрудничество.
Эта форма сотрудничества должна как-то внести свежую струю в несколько подпорченную репутацию сотрудничества тюменских регионов в экономической сфере.
Конечно, этот проект не требует таких огромных бюджетных вложений Тюменский области, как проект Нижневартовской городской больницы на 1100 коек или как провалившийся проект развития Полярного Урала.
Здесь вложения, как обычно, минимально.
Однако эффект от межрегионального проекта культурного Сотрудничества будет такой, что никакими миллиардами рублей его пожалуй измерить невозможно.
Странно, что до настоящего времени Губернаторы трёх тюменских регионов до него не додумались и перешагивали через культурное сотрудничество, как лежавшее на дороге бревно.
А посему респект и хвала Александру Моору, который сделал первый шаг на межрегиональном культурном пространстве.
Время первых.
Теперь и Наталье Комаровой пора вывести из периода «культурной некитайской кадровой революции» Депкультуры Югры и готовить свой ответный десант с творческими коллективами Югры в Тюменскую область.