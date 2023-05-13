Жители Югры и Ямала увидят постановки лучших творческих коллективов Тюменской области

12 мая губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с губернаторами Югры – Натальей Комаровой и Ямала – Дмитрием Артюховым дали старт новому межрегиональному проекту – «Культурное сотрудничество».

Проект позволит жителям Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа увидеть лучшие музыкальные, театральные, танцевальные постановки творческих коллективов Тюменской области. По мнению организаторов, каждый участник проекта имеет интересную историю создания и развития, достижения и уникальные особенности.

«С мая по сентябрь творческие коллективы наших соседей ждут вас, уважаемые земляки, в филармонии Сургута, во Дворце искусств и Театре юного зрителя в Нижневартовске, в концертно-театральном центре «Югра-Классик» и культурно-досуговом центре «Октябрь» в Ханты-Мансийске, в культурном центре «Юность» в Нефтеюганске», – отметила Наталья Комарова.

Свои лучшие постановки жителям северных городов представят Тюменский филармонический оркестр, Тюменский драматический театр, Тюменский театр кукол, ансамбль «Зори Тюмени», Тобольский драматический театр им. П.П. Ершова и другие известные коллективы.

Губернатор Александр Моор выразил уверенность, что «Культурное сотрудничество» подарит жителям соседних регионов яркие впечатления, укрепит культурные связи и вдохновит на новые идеи совместных проектов:

«Каждый сможет выбрать мероприятие по вкусу – в репертуаре представления и для семей с детьми, и для молодежи, и для старшего поколения. Приглашаю жителей Югры и Ямала за яркими впечатлениями, эмоциями и отличным настроением!»