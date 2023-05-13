С 15 мая в России стартует эксперимент по маркировке безалкогольных напитков

За четыре месяца текущего года в Уральский федеральный округ ввезено 1270 тонн безалкогольных напитков общей стоимостью 660 тысяч долларов. В числе активных импортеров Узбекистан, Азербайджан, Иран и Абхазия. Об этом сообщила пресс-служба Тюменской таможни.

Отмечается, что с 15 мая начинается эксперимент по маркировке некоторых безалкогольных напитков. В перечень входят соки, сокосодержащие напитки, растительные напитки (на основе сои, орехов, злаков и семян) и воды, включая минеральные и газированные, с содержанием сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ.

Среди целей эксперимента – апробация системы маркировки для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту безалкогольных напитков, в том числе контрафактных, а также для повышения собираемости налогов и таможенных платежей.

«Кроме того, в ходе эксперимента планируется определить параметры производства и оборота продукции, передаваемых в информационную систему участниками оборота безалкогольных напитков. Такие данные необходимы для подтверждения корректного начисления акциза по отдельным видам безалкогольных напитков, которые подлежат обложению акцизами с 1 июля 2023 года. Планируется, что эксперимент продлится до 1 февраля 2024 года. Участие в эксперименте добровольное», – подчеркнули в Тюменской таможне.