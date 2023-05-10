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​Тюменская область признана лидером рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем

Названы лидеры рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем среди регионов РФ

​Тюменская область признана лидером рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем
Фото: admtyumen.ru

Тюменская область стала лидером рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем среди регионов Российской Федерации за 2022 год. Об этом сообщает областное управление государственных закупок.

Итоги рейтинга были подведены на заседании экспертного совета регионов по развитию контрактной системы Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам», которое состоялось в рамках работы ХIII всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки».

Тюменская область признана лидером по шести из восьми показателей. Эксперты отметили высокий уровень информационной инфраструктуры закупок региона, степень ее интеграции с электронными площадками и возможности применения ее элементов участниками сферы контрактования.

На наличие в регионе всех правовых документов, необходимых для осуществления закупочной деятельности, высокий уровень их проработанности, качественную и эффективную организацию закупок для государственных и муниципальных нужд указывают лидирующие позиции в номинациях «Оценка осуществления закупочных процедур, в том числе на муниципальном уровне», «Исполнение контрактов», «Исполнение требований законодательства».

В области идет активная работа по повышению уровня подготовленности специалистов, осуществляющих деятельность в области эффективного расходования бюджетных средств. Об этом свидетельствуют показатели номинаций «Профессионализм заказчиков и обеспеченность квалифицированными кадрами» и «Снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе государственных закупок».

Большое внимание в регионе уделяется совершенствованию методов регулирования контрактной системы, а также разработке и внедрению лучших практик. Для многих регионов РФ Тюменская область выступает примером закупочной зрелости.


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10 мая в 23:20, просмотров: 151, комментариев: 0
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