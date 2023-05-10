Для самозанятых Тюменской области откроют «Окно возможностей»

19 мая в Тюмени пройдет федеральный форум «Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей». На крупнейший деловой форум УрФО, который состоится в ДК Нефтяник, приглашают самозанятых.

Организаторами мероприятия выступают правительство Тюменской области, Инвестиционное агентство, Центр «Мой бизнес», ТАСС, ТПП Тюменской области, ТРО «ОПОРА РОССИИ», ТРО «Деловая Россия».

Исполнительный директор Тюменского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наиля Хакимова рассказала: «Сегодня все чаще встает вопрос о качественном ведении бизнеса. Самозанятых интересуют темы продвижения своего дела, построения бизнес-процессов, автоматизации. Этому и будет посвящена наша площадка «День самозанятых».

Участники «Дня самозанятых» смогут посетить нетворкинг-сессию с наставниками, провести диагностику своих управленческих навыков, получить информацию о мероприятиях проекта «Поддержка самозанятых граждан» в 2023 году, консультации от представителей маркетплейсов, банковского сектора, фондов, институтов по развитию предпринимательства в Тюменской области. На площадке также будет организована ярмарка-выставка товаров от самозанятых.

Секция самозанятых обещает стать одной из самых активных площадок форума, ведь в Тюменской области зарегистрировано более 80 тысяч самозанятых и с каждым днем их количество продолжает расти.