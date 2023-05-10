«Земля искусств» реализует в Тюмени уникальный проект

Креативный центр «Земля искусства» в Тюмени стал победителем конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций в направлении «Поддержка мастеров и ремесленников области» в 2023 году. Креативный центр уже приступил к реализации нового творческого проекта и приглашает к участию в нем мастеров и ремесленников Тюменской области, сообщает региональный департамент культуры.

Проект реализуется в рамках регионального проекта «Творческие люди» в масштабах нацпроекта «Культура» при поддержке Департамента культуры с использованием средств областного бюджета.

В Год педагога и наставника, объявленном указом Президента РФ, особый акцент в проекте сделан на передачу опыта от тюменских мастеров детям. Также планируется проводить подготовку педагогов дополнительного образования по внедрению элементов народных художественных промыслов в образовательные программы для детей.

9 мая состоялось открытие первого мероприятия – выставки лоскутного шитья «Светлый терем», которую представил творческий коллектив под руководством Марины Коба. Мастера лоскутного творчества провели экскурсию и рассказали о создании экспонатов. Во время проведения выставки, которая продлится до 29 мая, пройдут мастер-классы.

Организаторы сообщают, что в рамках реализации проекта в креативном центре «Земля искусств» планируется организация трех выставок и проведение двенадцати мастер-классов.