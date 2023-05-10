Россия возобновляет авиасообщение с Грузией

Россия снимает с 15 мая 2023 года запрет на полеты отечественных авиакомпаний в Грузию. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«Признать утратившим силу указ президента России от 21 июня 2019 года», — говорится в документе. Утративший силу документ запрещал российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки, в том числе коммерческие, на территорию Грузии.

Также, согласно документу, отменяются визы для граждан Грузии. Они смогут въезжать и выезжать из России, предъявив документы, удостоверяющие личность. Виза потребуется только для рабочих поездок, а также на срок более 90 дней, в том числе для получения образования.

После публикации указа в МИД РФ сообщили, что отменяют рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию.

Перевозчики уже ведут подготовку к возобновлению полетов, отметили в Минтрансе РИА Новости. «Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства», — рассказали в ведомстве.