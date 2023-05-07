Герой ролика «Ломай меня полностью» умер после серьезной автоаварии

Герой ролика «Ломай меня полностью» Шайдабек Эседуллаев погиб в ДТП во Владимирской области. Об этом пишет progorod33.ru.

Как сообщают региональные СМИ, в субботу утром мужчина на большой скорости выехал на встречную полосу, а затем врезался в бетонное ограждение, столб и деревья. Водитель погиб на месте. В ходе инцидента произошло повреждение газовой трубы, из-за чего 15 домов остались без света.

Напомним, что Шайдабек Эседуллаев прославился в Рунете на рубеже 2010 годов. Нетрезвый мужчина попал в кадр во время разговора с полицейским. В результате состоялся диалог, который принес Эседуллаеву славу, а пользователям интернета подарил множество мемов: «Ломай меня полностью. Полностью ломай. Ломай меня полностью. — Зачем? — Я хочу, чтоб ты ломал меня. — Извращенец? — Я хочу, чтоб ты ломал меня. Ты сможешь? — Зачем? — Ты хочешь ломать? — Нет. — Зря. — Почему зря? — Ломай меня полностью, ломай. Ты сможешь меня ломать?» — напоминает издание «МК» содержание ролика, набравшего на YouTube более 12 млн просмотров.