Семье тюменской тройни выделили 3,3 млн рублей на жилье

Распоряжение выделить многодетной семье из Вагайского района Тюменской области материальную помощь в размере 3,3 млн рублей подписал губернатор Александр Моор. В марте 2023 года в семье родилась тройня.

Тюменская область – один из немногих регионов РФ, где предоставляется единовременная выплата для улучшения жилищных условий семьям, в которых одновременно родились трое и более детей. Такая мера социальной поддержки действует в регионе с 2013 года. За минувшие десять лет общая сумма выплат составила более 224,5 миллиона рублей, их получили 56 семей области.

«С каждым годом в Тюменской области становится все больше многодетных семей. Помогать им – наша приятная обязанность. Материальную помощь для улучшения жилищных условий получит и семья из Вагайского района, в которой родилась тройня. Теперь в семье семеро детей. Благодаря единовременной выплате земляки смогут построить или приобрести более просторное жилье», – сообщил губернатор Александр Моор.

3,3 миллиона рублей составит размер единовременной выплаты. Сумма определена, исходя из количества членов семьи и средней стоимости 1 кв. метра жилья по Вагайскому району.

Размер выплаты для семьи, в которой одновременно родились трое и более детей, рассчитывается индивидуально, исходя из состава семьи, в размере 18 кв. метров общей площади жилого помещения на одного члена семьи и средней стоимости одного квадратного метра жилья по муниципальным образованиям Тюменской области.