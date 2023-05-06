Японские магазины Uniqlo окончательно уйдут из России

Сеть магазинов одежды Uniqlo (Япония) окончательно покинет Россию: причина — десятимиллиардные убытки, сообщает «Коммерсантъ». Вместо них в торговых точках откроются магазины бренда Gloria Jeans.

Убытки японцев связаны в первую очередь с тем, что была закрыта часть их магазинов и торговля велась в онлайн-формате. Торговые площади при этом по-прежнему числились за Uniqlo. Онлайн-сторы принесли компании «Юникло Рус» 12,07 миллиарда рублей прибыли — и убыток в 10,78 миллиарда рублей. Ранее российский бизнес компании был прибыльным, подчеркнули представители Uniqlo.

Всего в России работало 50 магазинов Uniqlo, из них с марта 2022 года было закрыто 23.