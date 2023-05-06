Мотоциклисты-спасатели в России будут патрулировать природные пожары

С началом сезона природных пожаров МЧС объявило о создании в нескольких регионах страны мобильных групп мотоциклистов-спасателей. Они будут патрулировать территории в целях профилактики возгораний. Если же пожар уже разгорелся, спасатели станут оказывать помощь до прибытия основных сил пожаротушения.

По сообщению ТАСС, оборудование у мобильных групп соответствующее: световая сигнализация, сирена, порошковые огнетушители, ручные 20-литровые установки пожаротушения — они пригодятся для ликвидации десяти квадратных метров пожара.