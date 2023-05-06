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​Коронавирус — всё. ВОЗ объявила об окончании пандемии

Пандемия COVID-19 закончилась

​Коронавирус — всё. ВОЗ объявила об окончании пандемии
Фото: unsplash.com

COVID-19 потерял статус пандемии: о ее окончании накануне объявила Всемирная организация здравоохранения устами генерального директора Тедроса Гебрейесуса.

Чтобы прийти к этому решению, в течение года комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ «тщательно анализировал данные и рассматривал вопрос о том, когда наступит подходящее время для снижения уровня опасности» ситуации с COVID-19. Как передает РБК, на 15 собрании комитета было наконец рекомендовано объявить о прекращении чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. «Я согласился. Поэтому с большой надеждой я объявляю, что COVID-19 больше не имеет статуса чрезвычайной ситуации в области здравоохранения», — заключил глава ВОЗ.

При этом он подчеркнул, что болезнь по-прежнему опасна, она никуда не делась: COVID-19 уносит жизни каждые три минуты, причем речь идет только о тех смертях, которые попадают в официальную статистику. Вирус остается, он мутирует и продолжает убивать, заявил Гебрейесус.


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Сегодня в 10:01, просмотров: 641, комментариев: 0
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