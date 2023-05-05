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Мошенники стали активнее «продавать» горящие туры в интернете

Мошенники усилили активность по «продаже» горящих путевок в интернете

Мошенники стали активнее «продавать» горящие туры в интернете
Фото: pixabay

В преддверии майских праздников мошенники усилили активность по «продаже» горящих путевок. Аферисты размещают в интернете рекламные баннеры, предлагающие туры по низким ценам. В действительности же они ведут на фишинговые сайты, позволяющие злоумышленникам получить доступ к аккаунтам и счетам жертвы, сообщает пресс-служба ВТБ.

«Накануне и во время майских отпусков многие россияне стремятся найти в интернете привлекательные предложения для организации своего отдыха. К сожалению, этим активно пользуются мошенники, которые играют на желании получить «эксклюзивные скидки» и «оформить тур вашей мечты в пару кликов», – рассказал начальник отдела качества и безопасности департамента цифрового бизнеса ВТБ Дмитрий Романов «Ведомостям».

Уточняется, что эта схема становится все популярнее среди мошенников. За период с января по апрель 2023 года банк зафиксировал 4500 подобных сайтов, приложений и страниц в соцсетях, что почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты советуют пользователям внимательно читать сообщения в мессенджерах и соцсетях, а также текст СМС с кодом подтверждения. Кроме того, рекомендуется не отвечать на звонки с неизвестных номеров и настроить лимиты на операции в банковском приложении.


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05 мая в 16:41, просмотров: 510, комментариев: 0
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