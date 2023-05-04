Александр Моор совершил рабочую поездку в Нижнетавдинский район

Во время рабочей поездки в Нижнетавдинский район глава Тюменской области Александр Моор проинспектировал отдельный пост региональной противопожарной службы в селе Тюнево, сообщает пресс-служба губернатора.

Всего в штате поста 16 человек, 3 человека ежедневно заступают на боевое дежурство. Есть необходимая техника для тушения ландшафтных пожаров: трактор МТЗ-82, полуприцеп, пожарная мотопомпа, ранцевые лесные огнетушители и пр.

Александр Моор оценил готовность к ликвидации возгораний на отдаленных территориях и узнал, в какой помощи там нуждаются: «Оказалось, что часто на природных пожарах остро встает вопрос связи. Мобильная – не работает, рации не достают. Поручил коллегам из правительства проработать этот вопрос. На такие случаи у нас должны быть специальные установки, которые обеспечат устойчивый сигнал».

Глава региона побывал и в поселке Лесозаводский, который в нескольких местах вплотную примыкает к лесу. Вместе с главой Тюневского сельского поселения Ириной Куприной и командиром отделения отдельного поста № 130 Александром Гуриным губернатор проверил защищенность населенного пункта от природных пожаров. Он убедился на месте, что профилактические мероприятия в поселке были проведены вовремя, недавно обновили широкую минерализованную полосу.

Александр Моор отметил: «Мы учли опыт 2021 года и ускорили развитие областной противопожарной службы. Ситуация с природными пожарами в нашем регионе остается под контролем. Большинство возгораний тушим в первые сутки».

Напомним, сейчас в состав противопожарной службы Тюменской области входит 51 пост, с 1 июля начнут функционировать еще 13 постов в Сорокинском, Абатском, Викуловском и Бердюжском районах. Кроме того, в Тюменской области сформировано 298 противопожарных бригад на предприятиях агропромышленного комплекса.