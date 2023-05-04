В Тюмени планируют воссоздать Троицкий монастырь

В Москве 28 апреля состоялась встреча губернатора Тюменской области Александра Моора с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В беседе приняли участие митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий и генеральный директор компании «Сибур» Михаил Карисалов, сообщает пресс-служба губернатора.

«У меня большое внимание к вашему региону, и я очень рад сегодня с вами встретиться», – сказал, приветствуя участников встречи, глава Русской православной церкви. Он отметил, что в Тюменской области динамично развиваются экономика и церковная жизнь.

Митрополит Димитрий рассказал, что со времени последнего визита Патриарха Кирилла в 2014 году в регионе было многое сделано: «Во-первых, завершено строительство Благовещенского собора, который был воссоздан на новом месте при поддержке правительства Тюменской области. Также возведен храм в честь Вознесения Господня в Тобольске – впервые в истории города после 1917 года. Он построен в новом микрорайоне, как вы говорите, в шаговой доступности для прихожан».

Митрополит поделился с Патриархом планами воссоздания в Тюмени Троицкого монастыря. Более половины его территории было занято объектом городского коммунального хозяйства, но благодаря поддержке губернатора технические службы удалось вывести за пределы обители. Глава метрополии испросил благословение Патриарха на возрождение монастыря.

Губернатор Александр Моор пригласил главу Русской православной церкви посетить Тюменскую область.

«Патриарх Кирилл назвал Тюменскую область особенным регионом, играющим большую роль в жизни страны. Мы обсудили планы по дальнейшему развитию взаимодействия между региональными органами власти и Русской православной церковью. Благодарен Его Святейшеству за такое внимание к нашей территории», – прокомментировал встречу Александр Моор.