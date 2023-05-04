Аграриям Тюменской области поставили задачу предотвращать пожары

На 10,7 тысячи гектаров планируется увеличить общую посевную площадь в Тюменской области в этом году по сравнению с 2022 годом. Об этом доложил заместитель губернатора, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов на очередном заседании президиума регионального правительства.

«Планируется посеять почти 737 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, более 253 тысяч гектаров кормовых культур, более 31 тысячи гектаров технических культур, а также 7,8 тысячи гектаров картофеля и тысячу гектаров овощей открытого грунта», – сообщил руководитель ведомства.

Владимир Чейметов отметил, что сельхозтехника на агропредприятиях на 100 процентов подготовлена к весенним полевым работам. В хозяйствах созданы достаточные резервы запасных частей для техники, горюче-смазочных материалов, удобрений и семян. Сейчас формируются системы технического обеспечения весенних полевых работ – готовятся к работе агрегаты технического обслуживания. Уже сформировано 82 звена для аварийного ремонта.

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал предотвращение и оперативную ликвидацию природных пожаров одними из важнейших задач аграриев в весенний период.

На 275 крупных сельхозпредприятиях региона сформировано 298 специальных звеньев, а также выделено 829 единиц техники для оперативного реагирования на возникновения возгорания. О недопустимости выжигания сухой травянистой растительности проинформированы все руководители хозяйств. Агропредприятия, нарушившие этот запрет, будут лишены всех форм государственной поддержки.

«По прогнозам специалистов, урожай в 2023 году будет хорошим. Продовольственную безопасность региона обеспечим», – подытожил губернатор.